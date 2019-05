PARTICIPAÇÕES

João Manuel Rodrigues

Faleceu

Seus filhos, Gonçalo Nuno Mendes Rodrigues e namorada, Catarina José Mendes Rodrigues, seus irmãos, cunhados, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso pai, irmão, cunhado, tio e parente, residente que foi à rua Dona Mécia, freguesia de Santa Cruz.

Mais participam que o seu funeral se realiza hoje, saindo da capela do hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 10:30 horas, para a capela do cemitério de Santa Cruz, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 12:00 horas, prosseguindo depois para inumação no mesmo cemitério.

Pelas 11:30 horas um autocarro sai da paragem atrás da igreja de Santa Cruz, com destino ao cemitério e regresso ao mesmo local após o funeral.

No próximo sábado dia 1 de junho pelas 18:30 horas, será celebrada missa do 7º dia pelo eterno descanso da sua alma, na Igreja matriz de Santa Cruz.

A família agradece a todas as pessoas que lhes têm manifestado pesar e antecipadamente a quem participar nestas celebrações por sua intenção.

A Comunidade Educativa da Escola Básica e Secundária de Santa Cruz participa o falecimento do seu assistente operacional, Sr. João Manuel Rodrigues, e informa que o seu funeral se realiza hoje pelas 12:00 horas.

Na capela do cemitério municipal de Santa Cruz.

“Eu não estou longe, apenas estou do outro lado do Caminho...”

Santa Cruz, 28 de Maio de 2019