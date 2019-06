Gabriel Alexander da Silva Fernandes

Faleceu

Suas filhas, Alexandra Maria Ascenso Fernandes e namorado; Catarina Beatriz Ascenso Fernandes; sua namorada, suas irmãs, irmãos, cunhadas, cunhados, sobrinhos, tios, primos, amigos, vizinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi à Rua de São Bento nr. 14, Edifício Coobrava, Ribeira Brava, e que o seu funeral se realiza hoje, quinta-feira, 20/06/2019, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 10:30 horas para a igreja paroquial de São Bento, Ribeira Brava, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 11:30 horas, prosseguindo o funeral para jazigo do cemitério da freguesia.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia na próxima Quinta-feira, 27/06/2019, pelas 08:00 horas, na igreja paroquial de São Bento, Ribeira Brava, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Ribeira Brava, 20 de Junho de 2019