Victor Manuel Velosa Martins

FALECEU

R.I.P.

Maria Graziela Lima Cunha, seus filhos: Cátia, Marlene, Carina, Victor Hugo, Carlos, Ondina e Victor Miguel, seus genros, nora, netos, irmãs, cunhados, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso familiar e que o seu funeral se realiza amanhã, Segunda-Feira, com celebração de Exéquias Fúnebres, pelas 09:30 horas, no Crematório do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho.

A família agradece a todas as pessoas as manifestações de pesar e carinho e informa que devido às normas e restrições em vigor, o funeral será restrito apenas à família.

A família, mui reconhecidamente, agradece aos médicos, enfermeiros e assistentes operacionais do 7º Andar-Nascente do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pela forma carinhosa, atenciosa e dedicada como sempre trataram o seu saudoso familiar.

Funchal, 24 de Maio de 2020