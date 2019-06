PARTICIPAÇÕES

José António Jardim dos Santos

Faleceu

Sua esposa Ana Paula da Silva Camacho Santos, sua filha Cátia Sófia Camacho Santos, irmã, cunhados, sobrinhos, demais família e amigos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso parente e amigo que foi residente à Travessa Arcebispo Dom Aires Bloco 3 3º, freguesia do Imaculado Coração de Maria e que o seu funeral realiza-se hoje, pelas 13.00 horas saindo da capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho para cremação no mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente pelas 12.30 horas na referida capela.

A Casa do Povo do Imaculado Coração de Maria participa o falecimento do seu sócio fundador e membro do Conselho Fiscal, Sr. José António Jardim dos Santos.

Funchal, 9 de Junho de 2019