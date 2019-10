Luís Miguel Andrade Alves

FALECEU

Seu filho, mãe, irmãos, cunhados, sobrinhos, tios, primos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso pai, filho, irmão, cunhado, tio, sobrinho, primo e parente, residente que foi à Travessa de São José; Torre , freguesia de Machico, e que o seu funeral se realiza hoje, saindo da capela do Hospital Dr. João de Almada, pelas 09.30 horas, para a Igreja Matriz de Machico, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 11 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério Municipal de Machico.

A família desde já agradece a todos os que se dignarem associar a esta última homenagem. Por fim, a família expressa, ainda, um especial agradecimento, a toda a Equipa de Profissionais de Saúde da Unidade Cuidados Paliativos do Hospital Dr. João de Almada, por todos os cuidados prestados ao seu querido parente.

Mais informa que, na próxima quinta feira, dia 17-10-2019, pelas 18.30 horas, será celebrada a missa do 7.º dia, na Igreja Matriz de Machico, agradecendo antecipadamente às pessoas que se dignarem assistir a este piedoso ato.

Machico, 14 de Outubro de 2019