PARTICIPAÇÕES

Fernanda da Encarnação da Silva

Faleceu

R.I.P.

Seus filhos: Maria de Fátima da Silva Pereira, Cirilo Norberto da Silva Pereira e Alexandre Pelaio da Silva Pereira, seus cunhados, sobrinhos, primos, afilhadas e amigos, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da sua saudosa mãe, cunhada, tia, prima, madrinha e amiga, residente que foi à Rua Bela de Santiago, freguesia de Santa Maria Maior e que o seu funeral se realiza, hoje, pelas 14:30 horas, saindo da Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, para jazigo, no mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente, pelas 14:00 horas, na referida Capela.

A família, mui reconhecidamente, agradece a todas as pessoas que se dignarem a acompanhar o funeral da sua saudosa familiar e participa que será celebrada a Missa do 7º Dia, na próxima Quarta-Feira, dia 11, pelas 17:00 horas, na Igreja do Colégio.

A família agradece à Direção, ao médico Sr. Dr. Luís Freitas, equipa de enfermagem e a todo o pessoal auxiliar “Meninas Bonitas” do Lar Vila Assunção, pela forma carinhosa, atenciosa e dedicada como sempre trataram e cuidaram a sua saudosa familiar.

O Pessoal Docente e Não Docente da Escola da Ajuda, participam às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da Sr.ª D. Fernanda da Encarnação da Silva, mãe da Educadora Sr.ª D. Fátima Pereira e que o seu funeral se realiza, hoje, pelas 14:30 horas, saindo da Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, para jazigo, no mesmo.

Funchal, 6 de Setembro de 2019