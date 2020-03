PARTICIPAÇÕES

João Figueira de Quintal

(Sargento Chefe do Exército Aposentado)

FALECEU

Seus filhos, filhas, genro, noras, netos, bisneto, presentes e ausentes, e demais família, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi à Rua Padre Pita Ferreira, 172, Câmara de Lobos, e que o seu funeral se realiza hoje, Quinta-feira, 05/03/2020, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 12:30 horas para a capela do cemitério de Câmara de Lobos, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 14:00 horas, prosseguindo o funeral para jazigo do mesmo.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia na próxima Terça-feira, 10/03/2020, pelas 18:30 horas, na igreja paroquial de Santa Cecília, Câmara de Lobos, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Nosso querido avozinho, vamos recordar-te

sempre com muito carinho.

Cuida de nós agora que és a nossa estrelinha.

Esperamos que estejas feliz com a avó e com o tio Ismael.

O Presidente da Casa do Povo São Vicente, os seus colegas de direção e todos os elementos da Banda Filarmónica, lamentam profundamente o falecimento do Senhor João Figueira Quintal, pai do Maestro João Maurício Tavares Quintal, e do executante Jorge Tavares Quintal e endereçam as mais sentidas condolências a toda a família.

A Banda Recreio Camponês vem por este meio apresentar as condolências a toda a família pelo falecimento do Sr. João Figueira Quintal. Foi músico, maestro, compositor, sócio e principalmente um grande amigo. É uma referência a nível musical, um grande professor de música, muito dedicado transmitindo os seus vastos conhecimentos as centenas de alunos que passaram pela nossa escola.

Um pessoa muito estimada que ficará para sempre no nosso coração.

A A.B.F.R.A.M. vem por este meio apresentar as condolências a toda a família e a Banda Recreio Camponês pelo falecimento do Maestro João Figueira Quintal.

Câmara de Lobos, 5 de Março 2020