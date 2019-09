Participações

João Pestana da Encarnação

(mais conhecido como Bacalhau)

Faleceu

Sua esposa Teresa Martinha da Silva, seus filhos, noras, genros, netos, irmãos, cunhados, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais família, presentes e ausentes, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso marido, pai, sogro, avô, irmão, cunhado, tio, amigo, vizinho e parente, residente que foi ao Sitio do Loural, freguesia de São Vicente, e que o seu funeral se realiza hoje, saindo da Capela Mortuária do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 13:30 horas para a Igreja Paroquial de Nossa Senhora do Rosário, onde será celebrada a missa de corpo presente pelas 15:00 horas, prosseguindo o cortejo fúnebre para o cemitério da dita freguesia.

A família agradece, reconhecidamente, a todos os que lhes têm manifestado o seu pesar, assim como às pessoas que se dignarem acompanhar o funeral do seu saudoso parente, prestando-lhe assim, a sua última homenagem.

Na próxima quinta-feira, (03-10), pelas 20:00 horas, terá lugar na referida Igreja, missa do 7º dia pelo eterno descanso da sua alma, pelo que reiteram os seus agradecimentos a todos aqueles que participarem nesta Eucaristia.

Os Órgãos Sociais do Valour F.C. ACRD do Rosário, Sócios e Atletas, participam o falecimento do Senhor João Pestana da Encarnação, Pai do Secretário Geral da Direção, João Roberto Pestana da Encarnação, Sogro do Vogal do Conselho Fiscal, José Pedro Vieira da Silva, Pai do Sócio, Carlos Victor Pestana Encarnação, Avô dos Atletas, Pedro Ricardo Castro Pestana e Jorge Octávio Pestana Vieira, e que o seu funeral se realiza hoje, saindo da Capela Mortuária do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 13:30 horas para a Igreja Paroquial de Nossa Senhora do Rosário, onde será celebrada a missa de corpo presente pelas 15:00 horas, prosseguindo o cortejo fúnebre para o cemitério da dita freguesia.

São Vicente, 30 de setembro de 2019