Maria Ângela Figueira

Faleceu com 75 anos

Seus irmãos, sobrinhos, cunhados, afilhados, primos, vizinhos, amigos e demais familiares presentes e ausentes, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento desta sua saudosa parente. Moradora do Caminho da Fonte, Jardim da Serra, e que o seu funeral se realiza hoje, segunda-feira, saindo do Hospital do Funchal pelas 13:30h para a igreja paroquial Nossa Senhora da Graça, Estreito de Câmara de Lobos, onde haverá missa de corpo presente pelas 15:00h, prosseguindo o cortejo fúnebre para a sua última morada.

A família endereça um agradecimento as pessoas que acompanharem o funeral desta parente e que a missa de 7ºdia será anunciada na missa de corpo presente, agradecendo antecipadamente a quem assistir a este piedoso ato o nosso muito obrigado e um bem-haja a todos.

Sairá um autocarro cinzento às 13:30h da padaria Fátima, subindo o Marco e fonte da Pedra, Corrida, Chote e por último descendo pelo Foro, depois da missa irá regressar ao mesmo local.

A família endereça também um especial agradecimento ao Drº Duarte Correia, Drº Fernando Aveiro, Drª Teresa, Drº Jacinto e à equipa de enfermagem da terapia da dor, do 3ºandar, de Ginecologia e de Oncologia, o nosso muito obrigado.

“Tia, agora estás descansando em paz. Nós amamos-te muito. Até um dia.

Dos teus sobrinhos Sofia, Andreia e Rogério”

Estreito de Câmara de Lobos, 16 de Setembro de 2019