Virgílio Crispim Ferreira de Lima Pereira

FALECEU

R.I.P.

Sua esposa Maria Conceição dos Santos Lima Pereira e filhas Maria Salete dos Santos Lima seu marido e filho; Carla Sofia dos Santos Lima de Almeida seu marido e filha; seus sobrinhos, sobrinhas, irmãos, irmã, cunhados, cunhadas, afilhados, primos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso marido, pai, sogro, avô, tio, irmão, cunhado, padrinho, primo e parente, residente que foi ao Caminho do Galeão, entrada 35, casa 3, freguesia de São Roque, concelho do Funchal, e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 14:30 horas, saindo da Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho, para inumação no mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente pelas 14:00 horas na referida capela.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral do seu saudoso familiar ou que de qualquer forma manifestarem o seu pesar, participa que a missa do 7º dia será celebrada na próxima (quinta-feira), dia 17.10.2019, pelas 18:00 horas, na Igreja Paroquial dos Álamos no Funchal, agradecendo antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem a assistir a este piedoso ato.

Pai, porque partiste tão cedo?

Sabes que não estou preparada para seguir a minha vida sem ti,

não foi esse o combinado

tu tinhas que estar a meu lado, sempre e para sempre,

Agora estas sempre no melhor lugar de mim o meu coração.

Da tua filha que te ama Solete

Avô meu herói, lutador e guerreiro

porque baixaste a guarda

depois de tantas batalhas vencidas?

Contigo aprendi, ri, brinquei, e o nosso ritual de cumprimentos

que era só nosso, ficará guardado para sempre em mim.

Avô és e serás o meu eterno herói.

Obrigada por tudo, com muito Amor do teu

André

Como acalmar um coração e uma alma dilacerados pela dor deixada pela partida daquele que amamos?

Pai perder-te deixa um vazio e a mais profunda tristeza em nós.

Recordaremos todas as alegrias partilhadas.

Não há Adeus mais doloroso do que aquele que sabemos não ter retorno tanto amor, tanta saudade, mas uma certeza meu herói, não é um Adeus é somente um até breve.

Da tua filha Carla, neta Bárbara e genro

Funchal, 11 de Outubro de 2019