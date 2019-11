Manuel Dionísio dos Santos Martins

FALECEU

Sua esposa Maria Angelina Freire Spínola Martins, filhos Fábio e Carina, genro, nora, netos, sogra, irmãos, cunhados, sobrinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso marido, pai, sogro, avô, genro, irmão, cunhado, tio e parente, residente que foi à Vereda Serra de Água, freguesia de Machico, e que o seu funeral se realiza hoje, saindo da capela do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 09.30 horas, para a Igreja Matriz de Machico, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 11 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério Municipal de Machico.

A família desde já agradece a todos os que se dignarem associar a esta última homenagem. Agradece ainda, de um modo especial à Equipa da EMIR e aos Bombeiros Municipais de Machico, pelo profissionalismo com que trataram o seu querido parente.

Mais informa que, na próxima terça-feira, dia 12-11-2019, pelas 08 horas, será celebrada a missa do 7.º dia, na Igreja Matriz de Machico, agradecendo antecipadamente às pessoas que se dignarem assistir a este piedoso ato.

Machico, 07 de novembro de 2019