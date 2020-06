José Soares da Silva

1963-2020

FALECEU

Sua esposa, Maria da Conceição Cristo Vieira Ventura da Silva, seus filhos, Maria José Vieira da Silva Belo, esposo e filho, Zita Marlene Vieira da Silva Castanho, esposo e filhos, José Daniel Vieira da Silva, esposa e filha, João Norberto Vieira da Silva e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas das suas relações e amizades o falecimento do seu saudoso esposo, pai, sogro, avô, irmão, cunhado, tio, primo, amigo, vizinho e parente, residente que foi à Estrada Eng.º Teixeira de Sousa Nº 117, freguesia dos Canhas, concelho da Ponta do Sol e comunicam que o seu funeral se realiza hoje no cemitério dos Canhas, onde haverá Exéquias Fúnebres junto a sepultura pelas 16:30 horas, prosseguindo-se a inumação no mesmo.

A família agradece todas as manifestações de pesar neste momento de dor e informa que o funeral será restrito à família devido as limitações impostas pelo plano de Contingência do Novo Coronavírus - Covid-19.

A todos um muito obrigado pela compreensão.

Mais informa que a Missa do 7º dia realizar-se-á na próxima Quarta-Feira dia 03-06-2020, pelas 18:00 horas na Igreja Paroquial do Carvalhal - Canhas.

A família agradece também a toda a equipa médica, enfermagem, auxiliares e pessoal administrativo do Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça e a todos os meios intervenientes, EMIR, Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava – Ponta do Sol e PSP presentes no socorro do seu familiar, bem como a todos os familiares e amigos que apoiaram nesta difícil caminhada.

A todos um muito obrigado!

Canhas, 2 de Junho de 2020