Maria Fernandes

Faleceu

Suas filhas, Maria Rosaria Fernandes Correia, Maria da Conceição Fernandes Correia e Maria Gorete Fernandes Correia, seus genros, netas e netos, bisnetos, irmão, cunhada, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa mãe, sogra, avó, bisavó, irmã, cunhada, tia e parente residente que foi em sítio da Bemposta, Água de Pena, actualmente no Lar de Gaula.

Mais participam, que se encontra em câmara ardente na capela do Refúgio da Casa da Sagrada Família Gaula, e que o seu funeral se realiza hoje, saindo da referida capela pelas 14:00 horas para a Igreja Paroquial de Água de Pena onde será celebrada missa de corpo presente pelas 15:00 horas, prosseguindo depois para inumação no cemitério antigo da localidade.

No próximo domingo pelas 09:00 horas, na referida Igreja de Água de Pena, será celebrada missa do 7º dia pelo eterno descanso da sua alma.

A família muito reconhecida agradece a todas as pessoas que com ela partilharam, apoiaram e cuidaram nos últimos anos da sua vida, a quem lhes têm manifestado pesar e antecipadamente a quem participar no funeral e na missa por sua intensão.

Água de Pena, 5 de Agosto de 2019