Maria Bernardete Vasconcelos Abreu

FALECEU

R.I.P.

Seu filho Luís Augusto Vasconcelos Abreu, sua esposa Teresa Cristina Lopes Custódio Abreu e filhos, seu irmão, cunhados, sobrinhos, primos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da sua saudosa mãe, sogra, avó, irmã, cunhada, tia, prima e parente, residente que foi à Rua Bartolomeu Perestrelo, freguesia do Caniço e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 13:30 horas, saindo da Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, para Jazigo de Família no mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente, pelas 13:00 horas, na referida Capela.

A família, mui reconhecidamente, agradece a todas as pessoas que se dignarem a acompanhar o funeral da sua saudosa familiar e participa que será celebrada a Missa do 7º Dia, na próxima Sexta-Feira, dia 26, pelas 18:30 horas, na Igreja Paroquial de São Pedro.

Mãe, hoje partistes!

Desde o falecimento do pai a tua alegria desvaneceu-se.

Sei que foram muitos anos de vida em comum, quase 50 anos de

casados e mais uma década de namoro.

Agora partiram os dois.....

Daqui para a frente continuaremos a gostar muito de ti, sabemos

que nos farás muita falta.

Quando a saudade apertar, vamos ver no céu, não uma estrela mas duas

estrelas, lado a lado a olhar por nós e a iluminar as nossas vidas.

Estarão sempre no nosso coração....

Diogo, Afonso, Teresa, Luis e Nany

Funchal, 22 de Julho de 2019