Noé Francisco da Silva

Faleceu

O Município de Ribeira Brava, informa o falecimento do seu colaborador o senhor Noé Francisco da Silva, morador que foi a Estrada do Passal, Serra de Água, e que o seu funeral se realiza hoje 21 de maio pelas 14.30 horas, no cemitério da Serra de Água.

O Presidente do Município

Ricardo António do Nascimento

Serra de Água, 21 de Maio de 2020