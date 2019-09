Dolores de Freitas Camacho

1957-2019

Faleceu

Seu esposo, Manuel Mendes Mondim, seus filhos, Nicola Maria Freitas da Silva, esposo e filhos, Ricardo Jorge Freitas da Silva, Jéssica Isabel Freitas Camacho e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas das suas relações e amizades o falecimento da sua saudosa esposa, mãe, sogra, avó, irmã, cunhada, tia, prima, amiga vizinha e parente, residente que foi ao Caminho das Florenças Nº15, freguesia do Arco da Calheta, concelho da Calheta e comunicam que o seu funeral se realiza hoje, pelas 14:00 saindo da Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, para inumação no mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente pelas 13:30 horas, na referida Capela.

A família agradece a todas as pessoas que se dignarem a acompanhar o funeral da sua ente querida ou que de qualquer forma manifestarem o seu pesar.

Funchal, 14 de Setembro de 2019