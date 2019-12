PARTICIPAÇÕES

Doroteia Maria de Freitas Florença Teixeira

Faleceu

Seu marido, Valentim Fernandes Teixeira, filhos, noras, genro e netos, seus irmãos, cunhados, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, moradora que foi ao caminho da Achada do Pampilhar n.º 12, Santana, e que o seu funeral se realiza hoje, Domingo, 22/12/2019, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 11:00 horas para a capela do cemitério de Santana, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 13:00 horas, prosseguindo o funeral para jazigo do mesmo.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia na próxima Quinta-feira, dia 26/12/2019, pelas 10:30 horas, na igreja paroquial de Santa Ana, Santana, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

A família também agradece a toda a equipa médica, de enfermagem e assistentes operacionais do Hospital Dr. Nélio Mendonça, todo o apoio, carinho e dedicação com que trataram a sua familiar.

Os funcionários do serviço de finanças de Santana vêm prestar as suas condolências aos familiares e amigos da Sra. Doroteia Teixeira, esposa do ex-chefe deste serviço Valentim Fernandes Teixeira.

Eu, Dinarte Fernandes, na qualidade de presidente da Câmara Municipal de Santana, venho participar em nome da Câmara o falecimento da senhora Doroteia Teixeira, esposa do Sr. Deputado Municipal, Sr. Valentim Teixeira. Aos seus familiares a Câmara Municipal participa as sentidas condolências.

O PS/Madeira e o Grupo Parlamentar do PS na Assembleia Legislativa Regional da Madeira, vem por este meio cumprir o doloroso dever de participar o falecimento da Senhora Doroteia Teixeira, esposa do seu simpatizante, Valentim Teixeira.

Santana, 22 de Dezembro de 2019