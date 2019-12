PARTICIPAÇÕES

Filipe Décio Faria Macedo

(Irmão da Confraria do Santíssimo Sacramento)

FALECEU

Sua esposa Lénia Patrícia Gomes Oliveira Macedo; seus filhos Dino Fabiano Oliveira Macedo e Leandro José Oliveira Macedo; sua mãe Maria José, seus irmãos José Luís, esposa e filhos; Manuel Humberto e filhos; Rui Humberto; sua sogra; seus cunhados, cunhadas, sobrinhos, sobrinhas, tios, tias, primos, primas, padrinho e madrinha, compadre e comadre, vizinhos, amigos, colegas de trabalho, presentes e ausentes, e demais família, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi à Rua de Santa Rita, entrada 44, nº 6, São Martinho, e que o seu funeral se realiza hoje, Quinta-feira, 19/12/2019, saindo do Aeroporto da Madeira pelas 09:30 horas para a capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 13:00 horas, prosseguindo o funeral para jazigo do mesmo.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia no próximo Domingo, 22/12/2019, pelas 09:00 horas, na igreja paroquia de Santa Rita, Funchal, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

A família agradece a toda a equipa da medicina da dor do Hospital Dr. Nélio Mendonça, de forma especial especial ao Dr. Duarte e à Dra. Marta Caldeira, todo o apoio, carinho e dedicação com que trataram o seu familiar.

O Corpo de Polícia Florestal da Região Autónoma da Madeira, cumpre o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso colega Guarda Florestal Filipe Décio Faria Macedo, e informa que o seu funeral se realiza hoje pelas 13:00 horas, na capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho.

Amigo e Companheiro Macedo, foram muitos os momentos que partilhamos na defesa da nossa floresta, o teu profissionalismo e companheirismo sempre foram exemplares.

Jamais te esqueceremos!

Obrigado Macedo!

Os teus Colegas da Polícia Florestal

O Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, IP-RAM, cumpre o doloroso dever de participar o falecimento do seu colaborador Guarda Florestal Filipe Décio Faria Macedo, e informa que o seu funeral se realiza hoje pelas 13:00 horas, na capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho.

Funchal, 19 de Dezembro de 2019