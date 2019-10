João Cipriano Pereira Correia

Faleceu

R.I.P.

Suas irmãs, Maria do Rosário Ferreira e Clara Maria Vieira seus cunhados, Miguel Ferreira e Adelino Vieira seus sobrinhos, Márcia Ferreira, Pedro Correia, Nuno Correia, Marylin Correia, Emilym Correia, Marielsy Correia, Jéssica Correia, Elvin Correia e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso irmão, cunhado, tio e parente, residente que foi ao Caminho da Quinta, nº 21, freguesia de São Roque, Paroquia de São José e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 13:30 horas, saindo da capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho para jazigo no mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente, pelas 13:00 horas, na referida capela.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral do seu saudoso familiar, ou que de qualquer forma manifestarem o seu pesar.

Participam que será celebrada missa do 7º Dia na próxima quinta-feira dia 31.10.2019, pelas 19:00 horas na Igreja da Paroquia de São José, Funchal.

Irmão querido, as lágrimas que escorrem agora nos nossos rostos serão os sorrisos que trocarei contigo quando estivermos juntos no teu novo mundo.

Funchal, 27 de Outubro de 2019