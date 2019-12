Agostinho Nunes Pereira Simões

FALECEU COM 79 ANOS

IRMÃO DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO

PAI DO PE. JOÃO NÉLIO E DO IR. JOSÉ PAULO

Sua esposa Filomena da Graça Simões, seus filhos Agostinho Pereira, esposa e filhos; Adelino Pereira, esposa e filhos; José Paulo Pereira, Irmão de São João de Deus; João Nélio Pereira,

Sacerdote do Sagrado Coração de Jesus; Maria Silva Pereira, marido e filhos; Salete Pereira Santos, marido e filhos; Marlene Pereira Silva, marido e filhos; seus irmãos, cunhados, sobrinhos, afilhados e demais familiares presentes e ausentes, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas das suas relações e amizade o falecimento deste seu saudoso parente. Morador do Sitio dos Barreiros (Paróquia da Encarnação), Estreito de Câmara de Lobos, que o seu funeral se realiza hoje, sábado, saindo do Hospital dos Marmeleiros pelas 12:45h para a igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça, Estreito de Câmara de Lobos, onde haverá missa de corpo presente pelas 14:30h, prosseguindo o cortejo fúnebre para o cemitério da freguesia.

A família agradece a dedicação dos profissionais da Casa de Saúde de São João de Deus ao seu ente querido.

A família também endereça um agradecimento às pessoas que acompanharem o funeral deste seu parente e que a missa de 7º dia se realiza no dia 25 de dezembro às 10:00h na igreja Paroquial de Nossa Senhora da Encarnação.

A confraria do Santíssimo Sacramento da Paróquia da Encarnação vem comunicar o seu pesar pelo falecimento deste irmão da Confraria.

Estreito de Câmara de Lobos, 21 de Dezembro de 2019