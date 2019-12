PARTICIPAÇÕES

António José Rodrigues Sargo

FALECEU

R.I.P.

Sua esposa Susana Paula Rodrigues Ferreira Sargo, sua sogra, irmãos, cunhados, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso marido, genro, irmão, cunhado, tio e parente, residente que foi ao Caminho das Neves, freguesia de São Gonçalo e que o seu funeral se realiza hoje, sendo celebrada missa de corpo presente pelas 12:30 horas, na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, prosseguindo o seu funeral, pelas 13:00 horas, para cremação no mesmo.

A família, mui reconhecidamente, agradece à Unidade de Cuidados Paliativos do Hospital Dr. João de Almada, pela forma carinhosa, profissional e dedicada, como sempre trataram o seu saudoso familiar.

O Sindicato dos Trabalhadores do Setor de Produção Transporte e Distribuição de Energia Elétrica da Região Autónoma da Madeira-S.T.E.E.M., vem participar o falecimento do seu associado, Sr. António José Rodrigues Sargo e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 13:00 horas, para cremação no Cemitério de São Martinho.

Funchal, 21 de Dezembro de 2019