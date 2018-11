PARTICIPAÇÕES

Daniel José Ferreira

Faleceu

R.I.P.

Sua esposa, Alexandra Maria de Olim de França Ferreira e filha, Luísa Maria França Ferreira Barreto, seu marido José Marco Jesus Barreto e filhos; seus irmãos, irmã, cunhados, cunhados, tios, tias, sobrinhos, primos, demais família, vizinhos e amigos, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso marido, pai, sogro, avó, irmão, cunhado, sobrinho, tio, primo, parente, vizinho e amigo, residente que foi ao Bairro de Santa Maria, freguesia de Santa Maria Maior, Concelho do Funchal, e que o seu funeral se realiza hoje pelas 16:00 horas, saindo da Capela do Cemitério de Nossa Senhora da Piedade em São Gonçalo (Funchal), para o mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente pelas 15:30 horas na referida Capela.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral do seu saudoso familiar ou que de qualquer forma manifestarem o seu pesar.

Os colegas de trabalho da Direção de Serviços de Materiais e Equipamentos do Governo Regional - Cancela, manifestam o seu sentido pesar pelo falecimento do colega Sr. Daniel José Ferreira, apresentando a toda a família as mais sinceras condolências.

Funchal, 28 de Novembro de 2018