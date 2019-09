Teresa da Silva Carpinteiro

FALECEU

R.I.P.

Seus filhos, Emanuel Nóbrega sua companheira, filhos e netos, Maria Filomena Nóbrega seu companheiro, filhas e netos, Alberto Nóbrega sua esposa e filhos, Alfredo Nóbrega sua esposa, filhos e neto, nora Maria Manuela Nóbrega e filhos, irmã, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa mãe, sogra, avó, bisavó, irmã, tia e parente, residente que foi ao Caminho do Ribeiro Seco, Entrada 10, Porta nº 15, freguesia de São Gonçalo e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 14:00 horas, saindo da capela do cemitério de Nossa Senhora da Piedade em São Gonçalo para o mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente, pelas 13:30 horas, na referida capela.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral da sua saudosa familiar, ou que de qualquer forma manifestarem o seu pesar.

Participam que será celebrada missa do 7º Dia na próxima quarta-feira, dia 11/09/2019, pelas 19:00 horas, na Igreja Paroquial do Caniço.

Funchal, 6 de Setembro de 2019