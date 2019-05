José António de Sousa Mendonça

(Agente Mendonça - P.S.P)

05/09/1947 - 22/05/2019

Faleceu

Sua esposa Bina Mendonça,seus filhos; José Mendonça, Duarte Mendonça, Roberto Mendonça e Sofia Mendonça,suas noras,genro,netos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento deste seu saudoso parente,morador à Avenida Luís Camões,Bloco 9,C,Concelho do Funchal,e que o seu funeral se realiza hoje pelas 14.30 horas, saindo da Capela do Cemitério da Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, para jazigo no mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente pelas 14.00 horas, na referida Capela.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral,ou que, de qualquer forma manifestaram o seu pesar.

Funchal,24 de Maio de 2019