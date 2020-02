José de Leça Carvalho

Faleceu

Seus irmãos, Maria Pita Carvalho, Jacinta Pita Carvalho Leça, filhos e netos, Agostinha Jesus Carvalho Afonso, esposo, e filhos, Teresa de Jesus Carvalho Pereira, filhos e netos, Piedade de Jesus Carvalho, esposo e filhos, João Jesus Carvalho, esposa, filhos, netos e demais família, participam a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento deste seu saudoso, irmão, cunhado, tio, primo, vizinho, amigo e parente, residente que foi à Estrada do Socorro, nº.120, freguesia dos Canhas, concelho da Ponta do Sol e que o seu funeral se realiza hoje Sábado saindo da Capela Mortuária do Hospital dos Marmeleiros, pelas 14:00 horas, para a Capela Mortuária de Nossa Senhora da Piedade - Canhas, onde estará em Câmara Ardente a partir das 15:00 horas, prosseguindo o seu funeral para a Igreja Paroquial da mesma, pelas 16:00 horas onde haverá missa de corpo presente, prosseguindo o seu funeral para o Cemitério do mesmo.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem a assistir ao seu funeral e a quem por algum motivo não puder comparecer, ou de que qualquer forma manifestarem o seu pesar nesta hora de sofrimento.

Também informa que a missa de 7º. Dia, será realizada na próxima Terça-feira, dia 25 de Fevereiro pelas 18:30 horas, na Igreja Paroquial do Carvalhal - Canhas.

A família informa que haverá carro, saindo das Eiras, passando pelo o Carvalhal, pelas 15:00 horas, para quem quiser participar no seu funeral, regressando depois ao mesmo local.

A família também agradece a toda a Equipa Médica, Enfermagem, Auxiliares, Pessoal Administrativo do Serviço de pneumologia do Hospital dos Marmeleiros, aos Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava e Ponta do Sol, pelo carinho, dedicação e profissionalismo como cuidaram do seu familiar, bem como a todos os familiares e amigos que apoiaram nesta difícil caminhada.

A todos um muito Obrigado!

Tio!

Lutaste até ao último minuto, foi tudo tão rápido, que cada dia ao ver-te, sentíamos que estávamos a perder-te.

Foi uma dor de perda, de alguém que sempre esteve presente na nossa vida.

Tio!

O teu lugar na nossa casa será sempre lembrado, “Sentado ao lado da janela a olhar para nós”.

Foste um tio protetor e cuidadoso com todos nós, continua a olhar por nós.

Com esse sorriso lindo, vais deixar um vazio na nossa casa.

Serás eterno!

Obrigada por tudo tio!

Sua benção todos os dias...

Canhas, 22 de Fevereiro de 2020