PARTICIPAÇÕES

José Florentino de Sousa Batista

FALECEU

R.I.P.

Seus filhos, Marcos Pablo Batista de Freitas, Bruno Florentino Batista de Freitas e esposa, Eládio Nuno Batista de Freitas, irmãos, cunhados, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso pai, sogro, irmão, cunhado, tio e parente, residente que foi à Rua das Amoreiras, nº 10, freguesia de Santa Maria Maior e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 13:30 horas, saindo da capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho para o mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente, pelas 13:00 horas, na referida capela.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral do seu saudoso familiar, ou que de qualquer forma manifestarem o seu pesar.

Participam que será celebrada missa do 7º Dia na próxima terça-feira dia 26.11.2019, pelas 18:30 horas na Igreja Paroquial do Sagrado Coração de Jesus (Boa Nova), Funchal.

A Direção, Funcionários e Associados da AITRAM - Associação dos Industriais de Táxi da Região Autónoma da Madeira, cumprem o doloroso dever de participar o Falecimento do seu saudoso Associado nº 1202, JOSE FLORENTINO DE SOUSA BATISTA, Sócio Gerente da Empresa Florentino & Zita, Lda. e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 13:30 horas, saindo da capela do cemitério de São Martinho para o mesmo.

Apresentamos, à sua Família, as nossas condolências.

A gerência e colaboradores da Empresa Sicaprep (Madeira) Lda. e Unilateral Lda., cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da Sr. José Florentino de Sousa Batista, pai do nosso funcionário e colega Marcos Pablo Batista de Freitas, e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 13:30 horas, saindo da capela do cemitério de São Martinho para o mesmo.

Funchal, 21 de Novembro de 2019