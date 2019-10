David Xavier de Afonseca

(CHEF DAVID)

Faleceu

Sua esposa, Maria Gorete Rebêlo Jardim Afonseca, suas filhas, Cláudia Patrícia de Afonseca seu marido e filhos, Rubina Jardim de Afonseca seu marido e filhos, irmãos, cunhados, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso marido, pai, sogro, avô, irmão, cunhado, tio e parente, residente que foi ao Caminho do Meio, nº 80, freguesia de Santa Maria Maior e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 15:30 horas, saindo da capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho para jazigo no mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente, pelas 15:00 horas, na referida capela.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral do seu saudoso familiar, ou que de qualquer forma manifestarem o seu pesar.

Participam que será celebrada missa do 7º Dia no próximo sábado dia 19.10.2019, pelas 19:00 horas na Igreja da Paroquial de Santa Rita, Funchal.

A família agradece aos médicos, enfermeiros e assistentes operacionais do Serviço de Neurologia do 7º Andar do Hospital Dr. Nélio Mendonça pela forma carinhosa e dedicada como trataram o nosso ente querido.

O Grupo Nóbrega e seus colaboradores participam às pessoas das suas relações e amizade o falecimento do seu cliente e amigo Chef David Xavier de Afonseca e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 15:30 horas, saindo da capela do cemitério de São Martinho para jazigo no mesmo.

Seu irmão, Martinho Sancho Afonseca sua esposa Maria Sizaltina Afonseca, suas filhas Sofia Afonseca Andrade e seu marido Cláudio Andrade, Dina Sancha Afonseca e seu namorado Alípio Alves, Catarina Afonseca participam o falecimento do seu saudoso irmão, cunhado, tio e padrinho Sr. David Xavier de Afonseca e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 15:30 horas, saindo da capela do cemitério de São Martinho para jazigo no mesmo.

É com grande pesar que os funcionários dos Restaurantes Tourigalo São Martinho, Machico, Garajau e Barreiros participam o falecimento do seu saudoso sócio-gerente Sr. David Xavier de Afonseca, que o seu funeral se realiza hoje, pelas 15:30 horas, saindo da capela do cemitério de São Martinho para jazigo no mesmo.

À família e amigos, os funcionários dos Restaurantes Tourigalo apresentam as mais sinceras condolências.

Até sempre com muitas saudades chef David!

Agostinho Martinho dos Santos sua esposa e filhos cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu amigo Sr. David Xavier de Afonseca e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 15:30 horas, saindo da capela do cemitério de São Martinho para jazigo no mesmo.

Querido irmão,

“Um pedaço da nossa corrente se perdeu no dia que partiste. Saudades tuas meu irmão! Viverás eternamente nos nossos corações”

Saudade eterna dos teus irmãos: Zaina Afonseca, Filipe Afonseca, Assis Afonseca, Aires Rafael Afonseca, Porfírio Afonseca, Rosa Afonseca, Gracinda Afonseca, Sancho Afonseca.

A SOLAUTO – COMÉRCIO AUTOMÓVEIS, S.A., e a BIANCHI & RIBEIRO, S.A., o seu administrador e colaboradores participam o falecimento do seu amigo, Sr. David Xavier de Afonseca endereçando à sua família sentidas condolências e que o seu funeral se realiza hoje com missa de corpo presente pelas 15:00 horas na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, prosseguindo o seu funeral para o cemitério da freguesia.

Funchal, 17 de Outubro de 2019