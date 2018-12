Marcelina Nunes Xavier

Faleceu

Seus filhos Álvaro; Maria Elena; António Luís e Maria Cecília; netos, demais família e amigos, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, moradora que foi à Estrada Nova da Lombada, Ponta do Sol, e que o seu funeral se realiza hoje, saindo do Hospital do Dr. Nélio Mendonça pelas horas 13:00 horas para a igreja paroquial de São Brás, Campanário, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 14:00 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério de Santo Amaro, Lombada, Ponta do Sol.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

A família agradece a toda a equipa médica, de enfermagem e assistentes operacionais do Hospital Dr. Nélio Mendonça e do Centro de Saúde do Campanário, à Segurança Social, ao serviço da REDE, à SAD e à ADBRAVA, todo o apoio, carinho e dedicação com que trataram a sua familiar.

Ponta do Sol, 21 de Dezembro de 2018