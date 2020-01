Maria Irene Teixeira da Câmara

Conhecida também por “Filhinha do Facheca”

FALECEU

Seu marido, António de Ornelas Almada, suas filhas, genros, netos, irmãos, cunhadas, sobrinhos e os demais familiares presentes e ausentes, com profundo pesar participam às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da sua saudosa e querida parente, residente que foi ao sítio da Mãe de Deus na freguesia do Caniço, cujo funeral se realiza hoje, com a celebração da missa de corpo presente pelas 15h00, na Capela do Novo Cemitério Municipal do Caniço, onde decorrerá um pequeno velório a partir das 14h00. Após estas cerimónias prosseguirá em cortejo fúnebre para inumação em jazigo no mesmo.

A família, reconhece e expressa a sua gratidão a todos os que lhe têm manifestado o seu apoio, solidariedade e pesar, agradecendo muito sinceramente, às pessoas que com a sua oração e participação, a acompanharem neste momento de dor e esperança.

Quarta-feira dia 22 de janeiro, sendo o 7º dia da sua morte, será celebrada pelas 19h00, a missa em sufrágio da sua alma na Capela da Mãe de Deus, pelo que renovam os seus antecipados agradecimentos a todos aqueles que participarem nesta eucaristia.

Caniço, 16 de janeiro de 2020