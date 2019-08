Agostinha Leça

(IRMÃ DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO)

FALECEU

Seus filhos, Manuel Leça Abreu, João de Leça Abreu e esposa, Maria de Fátima Leça Abreu, esposo e filhos, Maria Cecília Leça Abreu, esposo, filhos e demais família, participam a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento desta sua saudosa, mãe, sogra, avó, irmã, cunhada, tia, prima, vizinha, amiga e parente, residente que foi à Estrada do Poiso n°. 74, freguesia dos Canhas, concelho da Ponta do Sol e que o seu funeral se realiza hoje Quarta-feira, saindo da Capela Mortuária do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 11:00 horas, para Capela Mortuária de Nossa Senhora da Piedade -Canhas, onde estará em Câmara Ardente a partir das 12:00 horas, prosseguindo o seu funeral para a Igreja Paroquial da mesma, pelas 17:00 horas onde haverá missa de corpo presente, prosseguindo o seu funeral para o Cemitério do mesmo.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem a assistir ao seu funeral e a quem por algum motivo não poder comparecer, ou de que qualquer forma manifestarem o seu pesar nesta hora de sofrimento.

A família informa que haverá carros, saindo das Eiras, passando pelo o Carvalhal, pelas as 16:00 horas, para quem quiser participar no seu funeral, regressando depois ao mesmo local.

Também informa que a missa de 7°. Dia, será realizada no próximo Domingo, dia 25 de Agosto, pelas 08:30 horas, na Igreja Paroquial do Carvalhal - Canhas.

A família agradece a toda a Equipa Médica, Enfermagem, Auxiliares, Pessoal Administrativo, do Centro de Saúde dos Canhas, as Ajudantes Domiciliares, as cuidadoras, Fátima Varela e Isabel Passos, pelo o carinho, dedicação e profissionalismo, como cuidaram da sua familiar, bem como a todos os familiares e amigos, que apoiaram nesta difícil caminhada.

A todos um muito Obrigado!

Sra. Agostinha!

Eu consigo partilhei lindos momentos e os mais puros sentimentos e agora que não está mais aqui entre nós, eu guardarei tudo o que vivemos juntas, durante estes oito anos que cuidei de si, a Sra. Agostinha me tinha como um tesouro e eu tive a sorte de ter o seu carinho, atenção, oração durante este tempo vivido, a sua partida deixa muita tristeza no meu coração, mas a sua memória e suas lembranças e o amor que sinto por si, quardarei para todo o sempre no meu coração.

Desejo muita força a toda a família e que a fé ajude a todos a superar este momento difícil.

Descanse em paz minha Querida!

Da sua cuidadora, Fátima Varela.

Canhas, 21 de Agosto de 2019