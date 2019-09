Luciano Moniz Serrão

A família do extinto, participa que será celebrada uma missa em sufrágio da sua alma, hoje, pelas 10 Horas, na Igreja Paroquial do Caniçal, agradecendo antecipadamente, a todas as pessoas que se dignarem participar neste piedoso acto.

Caniçal, 15 de Setembro de 2019