Participação

Maria D’Abreu

1930-2020

Faleceu

Seu filho, Agostinho Abreu do Vale e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas das suas relações e amizades o falecimento da sua saudosa mãe, irmã, cunhada, tia, prima, amiga, vizinha e parente, residente que foi à Travessa do Pomar Dom João Nº16, freguesia e concelho da Ponta do Sol e comunicam que o seu funeral se realiza hoje no cemitério de São Caetano - Terças onde haverá Exéquias Fúnebres junto a sepultura pelas 16:30 horas, prosseguindo-se a inumação no mesmo.

A família agradece todas as manifestações de pesar neste momento de dor e informa que o funeral será restrito à família devido as limitações impostas pelo plano de Contingência do Novo Coronavírus - Covid-19.

A todos um muito obrigado pela compreensão.

Mais informa que a Missa do 7º dia realizar-se-á no próximo Sábado dia 30-05-2020, pelas 16:30 horas na Igreja Paroquial de Cristo Rei – Monte.

A família agradece também a toda a equipa médica, enfermagem, auxiliares e pessoal administrativo do Centro de Saúde da Ponta do Sol, de modo especial a Sr.º Dr.º Paulo e as Assistentes Domiciliares pelo carinho, dedicação e profissionalismo como cuidaram da sua familiar, bem como a todos os familiares e amigos, que a apoiaram e visitaram nesta sua caminhada.

Ponta do Sol, 25 de Maio de 2020