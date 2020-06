Ana de Freitas Capelo Caires

FALECEU

Seus filhos, genros, noras, netos, bisnetos, sobrinhos e demais família , cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa parente, que foi residente à Caminho do Trapiche, paróquia da Graça, freguesia de Santo António e que o seu funeral se realiza hoje, com exéquias fúnebres pelas 14h00 na capela do cemitério municipal de Santo António, prosseguindo para jazigo no mesmo.

A família, mui reconhecidamente agradece a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral do seu saudoso familiar e/ou de qualquer outra forma manifestarem o seu pesar, participa que será celebrada Missa do 7º Dia, em sufrágio da sua alma, no próximo domingo dia (07-06-2020) pelas 08h00 na Igreja Paroquial da Graça, freguesia de Santo António.

A família agradece mui reconhecidamente ao Centro Social e Paroquial da Graça e a todos os seus colaboradores, e Srª Drª Vilma Passos, por todo o carinho e amizade demostrado para com a sua familiar.

Funchal, 2 de Junho de 2020