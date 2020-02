Américo Clemente Pereira

A família participa que será celebrada missa em sufrágio da sua alma, hoje, pelas 18:30 horas na Igreja do Livramento, na passagem do 2.º Aniversário da sua morte, agradecendo antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem assistir a este piedoso acto.

Funchal, 8 de Fevereiro de 2020