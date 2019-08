PARTICIPAÇÕES

Vasco de Jesus Rodrigues

FALECEU

R.I.P.

Seus filhos: Rubina Maria Rodrigues de Sousa Rodrigues e filha, Roberto Nuno Rodrigues de Sousa Rodrigues e filho, Patrícia Isabel Rodrigues de Sousa Rodrigues, Bernardo Miguel Rodrigues de Sousa Rodrigues e filhos e Vanessa Isabela Cruz Rodrigues, seus irmãos, cunhados, sobrinhos, demais família e amigos, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso pai, avô, irmão, cunhado, tio, parente e amigo e que o seu funeral se realiza, hoje, pelas 13:30 horas, saindo da Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, para o mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente, pelas 13:00 horas, na referida Capela.

A família, mui reconhecidamente, agradece a todas as pessoas que se dignarem a acompanhar o funeral do seu saudoso familiar e participa que será celebrada a Missa do 7º Dia, na próxima Segunda-Feira, dia 05, pelas 18:30 horas, na Igreja Paroquial de São Pedro.

A família agradece a todos os profissionais de saúde e colaboradores do Lar da Atalaia – Caniço, pela forma carinhosa, atenciosa e dedicada, como sempre trataram e cuidaram o seu saudoso familiar.

Os Colegas do Club Sport Marítimo, participam às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso amigo e ex-colega Sr. Vasco de Jesus Rodrigues e que o seu funeral se realiza, hoje, pelas 13:30 horas, saindo da Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, para o mesmo.

A VIALITORAL–Concessões Rodoviárias da Madeira, S.A., seus administradores, restantes membros dos corpos sociais e funcionários, participam a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do Sr. Vasco de Jesus Rodrigues, pai da sua colaboradora Rubina Maria Rodrigues de Sousa Rodrigues.

Aos seus familiares expressamos as mais sentidas condolências.

Funchal, 02 de Agosto de 2019