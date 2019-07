João Fernandes

Faleceu

Sua esposa, filhos, noras, genros, netos, bisnetos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso parente, residente que foi em Edifícios Nova Cidade, Paroquia de São Sebastião, freguesia de Câmara de Lobos.

Mais participam que o funeral se realiza hoje, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 10:30 horas, para a igreja paroquial de São Sebastião, Cª Lobos, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 11:30 horas, prosseguindo o funeral para jazigo no cemitério da mesma freguesia.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem assistir ao funeral do seu saudoso parente, ou que, de qualquer forma manifestarem o seu pesar, e informa que a MISSA DO 7º DIA, e de agradecimento para as pessoas que acompanharam o funeral, será celebrada no próximo SÁBADO pelas 19 horas, na igreja paroquial de São Sebastião.

Câmara de Lobos, 22 de Julho de 2019