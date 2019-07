Maria Inês Gonçalves

Faleceu com 69 anos

Seus irmãos, sobrinhos, cunhados e demais familiares presentes e ausentes cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento desta sua saudosa parente. Morador do Caminho do Pico Fundo, Campanário, que o seu funeral se realiza esta, segunda-feira, saindo do Hospital dos Marmeleiros pelas 15:00h para junto do Centro de Saúde do Campanário, onde será organizado o cortejo fúnebre pelas 15:45h para a igreja paroquial de São Brás, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 16:00h, prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia que será anunciada na igreja paroquial de São Brás, Campanário, na missa de corpo presente, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

A família endereça um especial agradecimento as pessoas que acompanharem o funeral deste nosso parente e mandarão celebrar uma missa nas suas intenções, o nosso muito obrigado e um bem-haja a todos.

Campanário, 22-07-2019