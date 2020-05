Participações

Manuel Silva Camacho

Faleceu

R.I.P.

Seus filhos, Nélio Camacho, esposa e filha, Helena Jardim, marido e filha; Lécio Camacho, esposa, filhos, genro e neto; seus irmãos, cunhados, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso pai, sogro, avô, bisavô, irmão, cunhado, tio e parente, residente que foi à Travessa do Moinho nº31, freguesia de São Martinho, concelho do Funchal, e que o seu funeral se realiza hoje, com celebração de exéquias fúnebres no Cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho no Funchal, pelas 11:00 horas, prosseguindo o seu funeral para inumação em jazigo no mesmo.

A família mui reconhecidamente agradece a todos os que lhes têm manifestado o seu pesar neste momento de dor, mais informa que devido a situação epidemiológica do novo Coronavírus - Covid 19, respeitando as medidas de prevenção indicadas pela Direção Geral de Saúde e pela Conferência Episcopal Portuguesa, o funeral será restrito à família.

A todos o nosso agradecimento pela compreensão.

Mais se informa que será celebrada missa do 7º dia em sufrágio da sua alma, na próxima sexta-feira, dia 15.05.202, pelas 18:00 horas na Igreja Paroquial de São Martinho no Funchal, agradecendo antecipadamente às pessoas que se dignarem assistir a este piedoso ato.

Agradecimento especial à sua cuidadora Sra. Ana Maria, pela sua atenção e dedicação ao nosso Pai.

Meu querido Pai,

Muito da tua vida, enfrentaste contra a tua própria doença lutaste.

Deus de ti se lembrou

Para o teu sofrimento acabar

Estiveste sempre presente no teu silêncio

Sentimos a tua falta, sabemos que estejas onde estiveres,

Estarás sempre a olhar por nós.

Dos teus filhos, noras, genro, netos e bisneto.

A gerência e colaboradores da Empresa João Lino Pereira Gonçalves – Esplanada Vermelhinho, participam o falecimento do Sr. Manuel Silva Camacho, pai do nosso colaborador e colega Sr. Lécio Camacho, apresentado a toda a família as nossas mais sinceras condolências neste momento de dor.

Funchal, 11 de maio de 2020