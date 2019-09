Maria Jesus Dias

Faleceu

R.I.P.

Seu marido, João Higino Teixeira e filhos, Maria Iolanda Dias Teixeira Fernandes seu marido e filhos; João Dinarte Dias Teixeira sua esposa e filhos; Seus irmãos, irmãs, cunhadas, sobrinhos, primos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da sua saudosa parente, residente que foi à freguesia de São Gonçalo, concelho do Funchal, e que o seu funeral se realiza hoje pelas 13:30 horas, saindo da Capela do Cemitério de Nossa Senhora da Piedade em São Gonçalo (Funchal), para inumação em jazigo no mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente pelas 13.00 horas na referida Capela.

A família participa que a missa do 7º dia será celebrada no próximo domingo, dia 29.09.2019, pelas 10:30 horas, na Igreja Paroquial do Sagrado Coração de Jesus (Boa Nova) no Funchal, agradecendo antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem a assistir a este piedoso ato.

A família mui reconhecidamente agradece a todos os que lhes têm manifestado o seu pesar, assim como às pessoas que se dignaram a acompanhar o funeral da sua saudosa parente e amiga, prestando lhe a sua última homenagem.

Agradecem ainda de uma forma especial todo o cuidado, dedicação e profissionalismo da equipa de enfermagem e auxiliares do 4° andar do Atalaia Living Care.

Funchal, 25 de Setembro de 2019