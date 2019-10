Manuel da Encarnação Gomes Camacho

FALECEU

(Funeral amanhã Domingo)

Sua esposa, Maria Elsa Rentroia de Andrade Camacho, seus filhos, Margarida Manuela Andrade Camacho, Manuel Humberto Andrade Camacho, Natália de Fátima Andrade Camacho e filhos, Marta José Andrade Camacho, esposo e filhos, José Alberto Andrade Camacho, Mónica Micaela Andrade Camacho, namorado, filha e demais família, participam a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento deste seu saudoso, esposo, pai, sogro, avô,irmão, cunhado, tio, primo, vizinho, amigo e parente, natural do Arco de São Jorge - Santana e residente que foi à Estrada do Carvalhal e Carreira n.° 103, freguesia dos Canhas, concelho da Ponta do Sol e que o seu funeral se realiza amanhã, Domingo, saindo da Capela Mortuária do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 10:45 horas, para Capela Mortuária de Nossa Senhora da Piedade - Canhas, onde estará em Câmara Ardente a partir das 11:30 horas, prosseguindo o seu funeral para a Igreja Paroquial da mesma, pelas 12:00 horas onde haverá missa de corpo presente, prosseguindo o seu funeral para o Cemitério do mesmo.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem a assistir ao seu funeral e a quem por algum motivo não puder comparecer, ou de que qualquer forma manifestarem o seu pesar nesta hora de sofrimento.

Também informa que a missa de 7.º Dia, será realizada na próxima Quarta-feira, dia 23 de Outubro, pelas 08:15 horas, na Igreja Paroquial do Carvalhal.

A família informa que haverá carros, saindo das Eiras, passando pelo o Carvalhal, pelas 11:00 horas, para quem quiser participar no seu funeral, regressando depois ao mesmo local.

A família também agradece a toda a Equipa Médica, Enfermagem, Auxiliares, Pessoal Administrativo do Hospital Dr. Nélio Mendonça, a quem o acompanhou nos últimos momentos, em especial ao Sr. Enfermeiro, pela sua sensibilidade e toda a atenção prestada, ao Centro de Saúde dos Canhas, aos Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava e Ponta do Sol, pelo carinho, dedicação e profissionalismo como cuidaram do seu familiar, bem como a todos os familiares e amigos que apoiaram nesta difícil caminhada.

A todos um muito Obrigado!

Pai

Foste o ser mais genuíno que conhecemos...

Foste a paz e o seu verdadeiro significado...

Trazias sempre contigo tranquilidade...

Foste o amor das nossas vidas e serás sempre o nosso rei...

Deixaste-nos um vazio tão grande...

Quem vai nos fazer sorrir como tu?!?

Quem vai nos olhar com carinho e ternura como tu ?!?

Quem vai apreciar os meus beijos como tu?!

Quem vai me chamar de “ meu amor” como tu?!?

Não sabemos bem como vamos ultrapassar esta dor, mas sabemos que vamos guardar o melhor de ti, sabemos que vamos ser-te eternamente gratos por teres escolhido ser nosso pai, que sorte a minha, que sorte a nossa termos tido esse privilégio... deixaste-nos o maior legado: o AMOR...

Mostraste-nos que o amor curou, deixou que partisses em paz e em tranquilidade.

Foste a prova de que o homem mais pobre deixa a seus filhos a herança mais rica: o amor... obrigada pai pelo dom da vida...

Amamos-te muito...

Até já...

Canhas, 19 de Outubro de 2019