Participação

Mafalda Filipa Xavier Cavaco Monteiro Matos

Faleceu

R.I.P.

Seus pais, irmãos, avó, namorado, tias, primos, demais família e amigos, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa filha, irmã, neta, namorada, sobrinha, prima, parente e amiga, residente que foi à freguesia do Imaculado Coração de Maria, concelho do Funchal, e que o seu funeral se realiza hoje, com celebração de exéquias fúnebres pelas 14:00 horas na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho no Funchal, prosseguindo o seu funeral para cremação no mesmo

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral da sua saudosa parente ou que de qualquer forma manifestarem o seu pesar.

Doce Mafalda,

Antes de TU existires nos já sonhávamos contigo. Mas quando TU chegaste tudo que sonhamos e imaginamos um dia ficou pequeno e insignificante. Pois TU, nossa querida e adorada filha fizeste nascer um amor no nosso coração como nunca sonhamos ser possível. Superaste todas as nossas expectativas e nos transformaste nas pessoas mais felizes e realizadas do Mundo.

Hoje nós continuamos sonhando, acordados e dormindo, mas apenas com a tua existência...guardamos no coração cada vivência ao teu lado, cada sorriso teu, a tua vida e a tua felicidade. Obrigada por todas as todas as lições que nos ensinaste como filha, irmã, neta namorada e amiga e sobretudo como pessoa.

Que a luz das estrelas brilhem e dancem tão intensamente como tu pois tens todo o palco do universo para dançares, e cá estaremos para assistir e guardar-te para sempre nos nossos corações.

Amamos-te muito desde aqui até a lua e mais além.

Até já Princesa

Funchal, 19 de Março de 2020