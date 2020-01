Dedicatória

Lara, nome pequenino de uma menina pequenina. Foste grande no poder que tinhas em espalhar uma alegria contagiante pelas pessoas que foste conhecendo ao longo da tua curta vida, não deixando ninguém indiferente.

A notícia da tua partida abalou os teus conhecidos.

Que esta dor terrível não destrone as pessoas que viviam ao teu lado, mas pelo contrário, que as torne mais fortes para enfrentarem a vida e as suas rotinas.

Um grupo de encarregados de educação da turma 1 do 6º ano da escola 2+3 Dr. Eduardo Brazão de Castro envia as condolências à família.