Maria Celeste Cirila Figueira de Caires

Faleceu

R.I.P.

Seus familiares, amigos, vizinhos e demais entes queridos, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua ente querida, amiga, vizinha e parente, residente que foi ao Caminho da Ladeira, Freguesia de Santo António, Concelho do Funchal e que o seu funeral se realiza esta, segunda-feira, dia 13 de Abril de 2020, com Cerimónia de corpo presente (Celebração da Palavra) pelas 09:30 horas na Capela do Crematório, Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, Funchal, após a qual prosseguirá para Cremação no mesmo.

A família agradece mui reconhecidamente às pessoas que se dignarem acompanhar o funeral da sua saudosa parente, assim como a todos os que lhe têm manifestado o seu pesar.

Funchal, 13 de Abril de 2020