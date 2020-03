Participações

Frederico Garcês

Faleceu

R.I.P.

Sua esposa, Maria Clarisse Figueira de Azevedo Garcês, sua irmã, cunhado, cunhadas, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso marido, irmão, cunhado, tio e parente, residente que foi à freguesia de São Martinho, concelho do Funchal, e que o seu funeral se realiza hoje, com celebração de exéquias fúnebres, pelas 14:30 horas, no Crematório do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho no Funchal..

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral do seu saudoso parente ou que de qualquer forma manifestarem o seu pesar.

A gerência do Jornal e Companhia cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do Sr. Frederico Garcês, Tio dos sócios gerentes e que o seu funeral se realiza hoje, com celebração de exéquias fúnebres, pelas 14:30 horas, no Crematório do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho no Funchal.

Funchal, 21 de Março de 2020