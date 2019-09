PARTICIPAÇÕES

Magna Maria Teixeira de Araújo

Faleceu

R.I.P.

Osvaldo Santos da Cruz Jorge; seus filhos Duarte Lino Araújo Jesus, sua esposa Lizeta Correia da Silva e filho Daniel Silva Jesus; Ivan Araújo Jorge, sua companheira, Catarina Sofia Pestana Sousa; Ginette Maureen Camacho da Silva; seu irmão, irmãs, cunhado, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa mãe, sogra avó, irmã, cunhada, tia e parente, residente que foi à freguesia de Santa Maria Maior, concelho do Funchal, e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 13.00 horas, saindo da Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho, para cremação no mesmo.

Será precedido missa de corpo presente pelas 12.30 horas na referida capela.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral da sua saudosa familiar ou que de qualquer forma manifestarem o seu pesar, participa que a missa do 7º dia será celebrada na próxima (terça-feira), dia 10.09.2019, pelas 18:30 horas, na Igreja Paroquial do Sagrado Coração de Jesus (Boa Nova) no Funchal, agradecendo antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem assistir a este piedoso ato.

Renovando agradecimentos às equipas, médica, enfermagem e assistentes operacionais dos Cuidados Paliativos do Hospital Dr. João de Almada, e ao Serviço de Ginecologia-Obstetrícia do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pela forma profissional, carinhosa e dedicada, como sempre acompanharam a nossa saudosa parente durante a sua enfermidade,

A Gerência e Colaboradores da M.S.B, Arquitetura e Planeamento, LDA., participam com muito pesar o falecimento da Sra. Magna Maria Teixeira de Araújo, mãe do nosso Colaborador Ivan Araújo Jorge. Endereçamos a toda a família as mais profundas e sentidas condolências.

Funchal, 6 de Setembro de 2019