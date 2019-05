João Bebiano Andrade Viúla

FALECEU

Sua companheira, Cátia Sofia Abreu Dias, seus pais, sogros, irmão, cunhados, sobrinhos e os demais familiares, com profundo pesar participam às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso e querido parente, residente que foi ao sítio da Nogueira na freguesia da Camacha, cujo funeral se realiza hoje pelas 13h30, saindo da Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho, para inumação no mesmo.

Será precedido de missa da corpo presente pelas 13h00, na referida capela.

A família expressa a sua gratidão a todos os que lhe têm manifestado o seu apoio, solidariedade e pesar, agradecendo muito sinceramente, às pessoas que com a sua oração e participação, a acompanharem neste momento de dor e esperança.

Funchal, 25 de Maio de 2019