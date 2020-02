MISSA DO 1.º ANIVERSÁRIO DE ETERNA SAUDADE

Maria Fernanda Vasconcelos Gouveia Sousa

José Humberto Fernandes de Sousa, os filhos Isabel Cristina Relógio e marido, Paulo Guilherme Sousa e esposa e respectivos familiares, lembram com saudade a sua ente querida e participam que será celebrada as missas em sufrágio da sua alma hoje pelas 19h00, na Igreja Paroquial de São José e pelas 18h30 na Igreja do Carmo, por nesta data completar o 1º aniversário da sua morte, agradecendo antecipadamente às pessoas que se dignarem participar nesta eucaristia.

Funchal, 13 de Fevereiro de 2020