Fernanda da Piedade Fernandes Dantas

FALECEU

Seu marido, Antonino Tiago Rodrigues, seus filhos, noras, genros, netos, bisnetos, suas irmãs, cunhados, sobrinhos e os demais familiares presentes e ausentes, com profundo pesar participam às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da sua saudosa e querida parente, natural de Câmara de Lobos e residente que foi na freguesia do Caniço, cujo funeral se realiza hoje, saindo do Hospital dos Marmeleiros pelas 12h30, para a Capela do Cemitério Municipal de Câmara de Lobos, onde decorrerá o velório até a celebração da missa de corpo presente pelas 15h00, após a qual prosseguirá para inumação em jazigo.

Reconhecidamente os familiares e expressam a sua gratidão a todos os que lhe têm manifestado o seu apoio, solidariedade e pesar, agradecendo muito sinceramente, às pessoas que com a sua oração e participação, os acompanharem neste momento de dor e esperança. Renovam um especial agradecimento a equipa médica, aos enfermeiros e assistentes operacionais do 2º piso do supracitado Hospital, por todos em conjunto, porem em prática toda a excelência profissional, transmitido carinho, conforto e bem estar, fazendo com que a Sra. Fernanda tivesse uma melhor qualidade de vida.

Quinta-feira dia 23 de janeiro, sendo o 7º dia da sua morte, será celebrada pelas 18h30, a missa em sufrágio da sua alma na Igreja Paroquial da Assomada - Caniço, pelo que renovam os seus antecipados agradecimentos a todos aqueles que participarem nesta eucaristia.

Câmara de Lobos, 20 de Janeiro de 2020