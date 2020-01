Samuel de Freitas Caetano

Faleceu

Sua esposa Maria Lúcia Caetano, seus filhos, Pedro Caetano, Petra Caetano e namorado Guilherme Ramos, sua irmã Natividade Caetano, demais família e amigos cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade o seu falecimento do seu saudoso marido, pai, irmão, parente e amigo que foi residente ao Caminho da Barreira nº 126, freguesia de Santo António, e que o seu funeral realiza hoje, pelas 15 horas, saindo da capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho para jazigo no mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente pelas 14.30 horas, na referida capela.

Um grande agradecimento ao banco de sangue do Hospital Dr. Nélio Mendonça e a toda equipa médica que sempre o acompanhou um grande obrigado ao Dr. Rui Pimenta, Dra. Isabel Jardim em especial ao Dr. Vítor Magno Pereira.

Querido Pai, partiste sem viver tudo o que ainda tinhas para viver.

O teu sorriso, o teu beijo e o teu rosto meigo vão ficar guardados para sempre na nossa memória.

Fostes sempre um pai, marido e irmão lutador e vamos ser sempre gratos pela ajuda e valores transmitidos.

Amamos-te para sempre meu querido pai!

És o nosso herói para sempre.

Funchal 6 de Janeiro de 2020