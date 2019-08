Manuel Avelino Martins

FALECEU

Sua mãe Georgina Figueira, irmãos, cunhado, primos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso filho, irmão, cunhado, primo e parente, residente que foi ao sítio da Achada do Pico, freguesia de São Jorge, concelho de Santana.

Mais participam que o seu funeral se realiza hoje, domingo, saindo da Casa Mortuária da Agência Funerária (Rua da Palmeira n.º 16 - Santa Cruz), pelas 12:45 horas, com destino à Igreja Paroquial de São Jorge, onde haverá missa de corpo presente pelas 14:00 horas, prosseguindo depois para inumação no cemitério da dita freguesia.

A família agradece a todas as pessoas que queiram participar no funeral do seu saudoso parente até à sua última morada e informa que no próximo sábado (31/08/2019), pelas 17:00 horas, na Igreja Paroquial de São Jorge, haverá missa do 7.º dia pelo eterno descanso da sua alma, agradecendo antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem participar nestas celebrações.

São Jorge, 25 de Agosto de 2019